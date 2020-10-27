Мусульманський світ бойкотує французькі товари. Із прилавків зникають знамениті сири, йогурти та косметика. А президент Туреччини і далі публічно принижує президента Франції. Що спричинило масштабне протистояння?

Французькі сири демонстративно прибирають з полиць у цьому єрусалимському магазинчику. Те саме відбувається у супермаркетах Катару, Йорданії, Кувейту, Ємену та Пакистану. Тут позбуваються усіх товарів із позначкою "зроблено у Франції".

А президент Еммануель Макрон стає особистим ворогом мусульманського світу. Його фотографії топчуть та підпалюють. Проти нього збираються масові протести.

Атаур Рахман, старший ісламський лідер (Бангладеш):

Проти зухвалих висловів французького президента об'єдналася мусульманська громада в усьому світі. Влада Бангладешу також повинна приєднатися до бойкоту французьких товарів.

Причиною такої реакції стала палка промова президента Макрона після вбивства французького вчителя. Той загинув від рук терориста через те, що, розповідаючи про свободу слова, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда. Макрон пообіцяв боротися з радикальним ісламом та захистити світську державу. Й можливо, ці слова залишились б непоміченими, якби не турецький президент.

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини:

Це вульгарщина - проектувати карикатури, які ображають нашого пророка на фасади будинків, це називається не свобода слова, а ісламофобія. Що можна сказати про лідера держави, який так поводиться стосовно мільйонів людей з інших релігійних груп: хіба що пройти перевірку психічного здоров'я.

За останній тиждень Реджеп Ердоган неодноразово публічно ображав Макрона, а зрештою закликав бойкотувати французькі товари. Такі принизливі коментарі та заклики турецького президента вже засудили у Європейському Союзі.

Хейко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми солідарні з Францією, і вважаємо особисті нападки президента Ердогана ницими та неприйнятними. Але понад усе ми солідарні у боротьбі проти ісламістського екстремізму, особливо після жахливого терористичного нападу, який стався минулого тижня.

Наразі ситуація між Парижем та Стамбулом лише загострюється. Тим паче, що між країнами й раніше було чимало розбіжностей. Зокрема, у них абсолютно протилежні точки зору на ситуацію в Сирії, Лівії та Нагорному Карабаху.