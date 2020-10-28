Третя доба безперервного підрахунку! Члени виборчих дільниць ночують на мішках та коробках із бюлетенями. У результаті, ЦВК звітує - понад 90 відсотків дільничних виборчкомів голоси порахували, і передали протоколи - Тервиборчкомам. У шести областях - процес завершено повністю.

Тож як відбувається підрахунок? І що саме гальмує процес? Наші кореспонденти з регіонів - детальніше.

Ось такі натовпи в Одеському міському тервиборчкомі, кілька разів викликали швидку, бо час від часу знесиленим людям ставало зле. Члени ДВК влаштовувались де могли, хтось на сходах, хтось просто на підлозі.

А декому пощастило... друзі принесли розкладачку.

Людмила Фімушкіна, голова дільничної виборчої комісії:

Вот подушечку я из дома взяла, курточка моя, а что делать - я же ответственная за макулатуру эту! Тяжело не в том, что мы здесь спим, а тяжело то, что мы не знаем, когда все это закончится!

Аби все це витримати, люди підбадьорюють один одного та діляться їжею.

А от у Малиновському районному тервиборчкомі в Одесі було не до жартів. Там у вбиральні знайшли… ручну димову гранату. Хто її там залишив невідомо. Після перерви ТВК продовжила роботу.

Стомлені та знервовані члени дільничих комісій і в Запоріжжі.

В самому ж міськтервиборчкомі кажуть - нічого не можуть вдіяти, теж третю добу на ногах. Але кожну третю дільницю повертають через помилки.

Олександр Євграфов, голова міської територіальної виборчої комісії у Запоріжжі:

Да, нервная обстановка, первый формат вот таких вот выборов. Да, сложновато. Ну ничего страшного.

В Миколаєвському тервиборчкомі теж нарікають на помилки в протоколах. Деякі папери доводилося повертати по 5 разів.

Оксана Новікова, голова міської територіальної виборчої комісії у Миколаєві:

Найчастіше не дописують. Роблять виправлення в протоколах. Не приймаємо, бо цифри не відповідають вимогам, які мають бути. Цифри мають відповідати певним формулам.

В ТВК пояснюють - проблема в недостатній підготовленості членів дільниць. А ті, у свою чергу скаржаться на складність та нововведення в протоколах. І кажуть, про людей взагалі не подбали.

Альберт Панченко, голова дільничної виборчої комісії:

Люди ночевали на улице. Там 4.45 люди приезжают с области, с районов сдавать, и им пришлось ночевать там на улице. Приехали с надувными матрасами, одеялами.

У Харківській ТВК прийняли трохи більше половини протоколів. Кажуть, теж через помилки, то неправильні дані, то протоколи не прошиті, то виправлення в документах.

В багатьох здають нерви, хтось намагається пройти без черги. Зчиняються сварки, й процес ще більше уповільнюється. У приміщенні задуха, жодних дистанцій ніхто не дотримується.

Катерина Дубовик голова дільничної виборчої комісії: