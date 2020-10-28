"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков. 76 лет назад в конце октября 1944 года территория Украины была полностью освобождена от фашистской чумы.

За годы войны и оккупации Украина понесла тяжелейшие потери. Миллионы мирных жителей стали жертвами нацистских преступников и их пособников. Миллионы были угнаны на принудительные работы. 1 миллион 700 тысяч украинцев пали на полях сражений. Сегодня мы чтим память погибших и склоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной, которые своим героизмом и мужеством спасли украинский народ от уничтожения.

Наш святой долг – сохранить память об этом Великом Подвиге и поставить надежный заслон для попыток переписать великую историю Победы над нацизмом. Недопустимо, чтобы воины- освободители были забыты. Чтобы предатели и фашистские коллаборанты стали новыми героями для Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" отстаивает право украинского народа на героическую историю. В то время как украинская власть покровительствует радикалам, отказывается праздновать День победы и унижает ветеранов, мы защищаем память о славном поколении украинцев, спасших украинский народ и всё человечество от фашистского рабства.

В 1944 году Украинские Фронты освободили нашу родную землю от фашизма. Сегодня "Оппозиционная платформа - За жизнь" и инициированный нашей партией общественный "Украинский фронт защиты исторической памяти" борется против ксенофобии, радикализма, межнациональной розни и реабилитации нацизма.

Мир и жизнь - воины-освободители вручили нам этот дар. Мы сделаем все, чтобы его отстоять. За мир! За жизнь!