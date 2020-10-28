Коронавірус за добу вбив 165 українців [ Редактировать ]
7474 нових випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані наводить РНБО. 165 людей померли, 3306 одужали. Найбільше нових випадків на Харківщині - 635, на Одещині - 567. У Києві - 563.
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