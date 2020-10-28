Власть пытается стереть память о героях борьбы с фашизмом, но мы сохраним ее для страны и для будущего. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы- За жизнь" Александр Попов, возлагая цветы к Вечному огню в Парке Славы в День освобождения Украины от нацистской оккупации.

"Мы ни в коем случае не должны забывать эти героические страницы нашей истории. Наши деды и прадеды освободили не только Украину, но и весь мир от фашизма. Память о падших героях – это наша обязанность. И она должна быть вечной, потому что вечен их подвиг", – заявил Александр Попов.

Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" рассказал о своих личных переживаниях, связанных с Великой Отечественной войной.

"В моей семье война с нацистской Германией оставила тяжелый след, потому что оба дедушки погибли на фронте. Один из них, кстати, – при форсировании Днепра в 1943 году. Я всегда навещаю его могилу, и, скажу откровенно, в последние годы мне было некомфортно находиться у этой братской могилы, в которой похоронены 52 героя. Я вижу, что действующая власть сегодня пытается стереть память о них. Поэтому наша команда "Оппозиционной платформы - За жизнь", сегодня не просто отдает дань героям борьбы с фашизмом, но и выражает таким образом свой протест против несправедливости со стороны государства", - сказал он.

Напомним, 25 октября состоялись выборы мэра Киева. Согласно предварительным подсчетам, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов занял второе место.