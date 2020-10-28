В Киеве движение проспектом Степана Бандеры частично ограничат. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

Ограничение будет действовать с 00:00 29 октября по 20 ноября на участке проспекта Степана Бандеры вблизи Подольского трамвайного депо.

"На проспекте Бандеры продолжается второй этап капитального ремонта. Работаем на части от железнодорожной станции "Зенит" до ул. Е. Телиги. В направлении просп. Оболонского на этом участке уже постелили нижние слои покрытия. Начинаем ремонтировать часть магистрали в направлении ул. Е. Телиги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение транспорта будет частично ограничено.

Ранее сообщалось, что в Киеве 18-летний парень "на спор" прыгнул с моста Патона.