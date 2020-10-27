В понедельник, 26 октября, столичные медики оказали помощь парню, который спрыгнул в Днепр с моста Патона. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

18-летний парень не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Он заявил, что прыгнул "на спор" с незнакомым мужчиной.

Медики подозревают, что была совершена попытка самоубийства. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Следует сказать, что высота моста Патона - 18 метров. Температура воды в Днепре - 12 градусов.

Ранее сообщалось, что в Днепре подросток прыгнул с моста после ссоры с девушкой.