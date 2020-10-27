В Киеве 18-летний парень "на спор" прыгнул с моста Патона [ Редактировать ]
Источник: the-city.kiev.ua
В понедельник, 26 октября, столичные медики оказали помощь парню, который спрыгнул в Днепр с моста Патона. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
18-летний парень не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Он заявил, что прыгнул "на спор" с незнакомым мужчиной.
Медики подозревают, что была совершена попытка самоубийства. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
Следует сказать, что высота моста Патона - 18 метров. Температура воды в Днепре - 12 градусов.
Ранее сообщалось, что в Днепре подросток прыгнул с моста после ссоры с девушкой.
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