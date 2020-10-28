Темп распространения коронавируса в мире снижается - ВОЗ [ Редактировать ]
За минувшие сутки в мире зафиксировали 359 108 новых случаев заражения COVID-19. Такие цифры указывают на снижение темпов распространения коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, 24 октября по всему миру выявили 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Такое количество инфицированных за сутки стало самым высоким с начала пандемии.
Однако, с воскресенья число новых заражений в мире пошло на спад, и эта тенденция сохранилась. Таким образом, после субботнего антирекорда, темп распространения COVID-19 продолжает снижаться.
Ранее сообщалось, что больничные койки для пациентов с COVID-19 заняты на 65%.
Также мы писали о том, что в Евросоюзе ожидают дефицита вакцин от коронавируса.
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