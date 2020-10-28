Жители стран Евросоюза рискуют столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, на которые рассчитывает ЕС, могут оказать неэффективными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц ЕС.

"До конца 2021 года не будет достаточного количества доз вакцины против COVID-19 для всего населения", - заявил представитель Еврокомиссии дипломатам из стран ЕС на закрытом заседании. Его слова передал один из собеседников агентства и подтвердил еще один.

Евросоюз уже заказал более миллиарда доз потенциальных вакцин против COVID-19 от трех производителей, в частности, от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейцы также ведут переговоры о предварительной закупке еще миллиарда доз с другими компаниями.

Напомним, что к финальному третьему этапу испытания вакцины от COVID-19 подошли компании Johnson & Johnson, AstraZeneca Moderna, Pfizer/BioNTech и китайские ученые.

Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Хотя украинские власти исключают возможность ее закупки, известный кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят "Спутник V".

Напомним, что президенту Владимиру Зеленскому отчитались об успехах в создании украинской вакцины от коронавируса.