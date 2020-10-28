COVID-19 продолжает атаковать Украину [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 28 октября, в Украине зарегистрировано 363 075 случаев коронавируса. За последние сутки заразились 7 474 человек.
Об этом стало известно из данных СНБО.
За время пандемии от COVID-19 умерли 6 755 (+165), выздоровели - 148 642 (+3 306) пациентов. Активными больными остаются 207 678 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.
Ранее ученые спрогнозировали первые вакцины от коронавируса.
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