По состоянию на среду, 28 октября, в Украине зарегистрировано 363 075 случаев коронавируса. За последние сутки заразились 7 474 человек.

Об этом стало известно из данных СНБО.

За время пандемии от COVID-19 умерли 6 755 (+165), выздоровели - 148 642 (+3 306) пациентов. Активными больными остаются 207 678 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.

Ранее ученые спрогнозировали первые вакцины от коронавируса.