В Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19 - ВОЗ [ Редактировать ]
В некоторых странах Европы за последнюю неделю сильно возрос суточный показатель числа новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов среди инфицированных. В частности, ситуация усложнилась в Великобритании, Испании и Франции. Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает BBC.
По ее словам, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавирусом и смертей.
Харрис отметила, что ежесуточное число случаев инфицирования возросло на треть, а ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.
При этом она выразила беспокойство в связи с переполненностью лечебных заведений тяжело больными пациентами с коронавирусом, несмотря на более эффективное управление возможностями больничных фондов.
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