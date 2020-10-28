Больничные койки для пациентов с COVID-19 заняты на 65% [ Редактировать ]
В Украине больничные койки для лечения коронавируса заняты на 65%. При этом нет ни одного региона, где такие кровати заняты менее чем на 50%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Более чем на 70% кровати заняты в больницах Житомирской (91,8%), Луганской (79,5%), Одесской (77,6%), Полтавской (78%), Донецкой (71,8%), Ровенской (71,9%) и Кировоградской (71%) областей. В Киеве койки заняты на 67,8%.
Всего по стране введено уже 39 114 кроватей для пациентов с коронавирусом.
Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 228,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 409,1. В Киеве показатель составляет 234.
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