На акцию протеста против того, что армяне назвали "вторым геноцидом", собралось 300-400 человек Источник: Associated Press

В среду утром, 28 октября, трасса А7 во Франции, соединяющая Лион и Марсель, оказалась перекрыта в районе коммуны Вьен (департамент Изер). Об этом сообщает Le Figaro.

Здесь на акцию протеста вышли несколько сотен человек, поддерживающих Армению в военном конфликте в Нагорном Карабахе против Турции и Азербайджана. Позднее на место прибыли сторонники Турции, в результате чего начались столкновения. Как минимум один человек был тяжело ранен.

Как сообщила местная полиция, пострадавшим оказался молодой человек 23 лет, который получил удар молотком. По данным местных СМИ, в ходе конфликта ранения получили четыре человека.

Сообщается, что на акцию протеста против того, что армяне назвали "вторым геноцидом", собрались порядка 300-400 человек. В настоящее время движение на трассе восстановлено.

Ранее сообщалось, что Филадельфию захлестнула волна погромов.