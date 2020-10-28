Во Франции произошли столкновения между армянами и турками [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
В среду утром, 28 октября, трасса А7 во Франции, соединяющая Лион и Марсель, оказалась перекрыта в районе коммуны Вьен (департамент Изер). Об этом сообщает Le Figaro.
Здесь на акцию протеста вышли несколько сотен человек, поддерживающих Армению в военном конфликте в Нагорном Карабахе против Турции и Азербайджана. Позднее на место прибыли сторонники Турции, в результате чего начались столкновения. Как минимум один человек был тяжело ранен.
Как сообщила местная полиция, пострадавшим оказался молодой человек 23 лет, который получил удар молотком. По данным местных СМИ, в ходе конфликта ранения получили четыре человека.
Сообщается, что на акцию протеста против того, что армяне назвали "вторым геноцидом", собрались порядка 300-400 человек. В настоящее время движение на трассе восстановлено.
Ранее сообщалось, что Филадельфию захлестнула волна погромов.
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