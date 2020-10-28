Филадельфию захлестнула волна погромов (видео) [ Редактировать ]
В американском городе Филадельфия проходят массовые беспорядки после убийства полицией афроамериканца Уолтера Уоллеса. Об этом сообщает The Washington Post.
В результате массовых протестов и погромов, были повреждены магазины и ранены офицеры полиции.
Отмечается, что губернатор штата Пенсильвания уполномочил силы национальной гвардии США помогать полицейским подавлять крупные беспорядки в городе.
Читайте также, в США готовятся к беспорядкам после президентских выборов. Массовые протесты вероятнее в случае победы действующего президента Дональда Трампа.
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