Вибух на Харківщині: планові роботи на ГРП завершилися трагедією [ Редактировать ]
Двоє людей загинули і восьмеро дістали поранення сьогодні на Харківщині у результаті вибуху газу на розподільній станції.
П'ятьох постраждалих доправили до опікового відділення, ще двоє перебувають у реанімації у тяжкому стані. Один поранений зазнав політравми.
Вибух стався приблизно опів на 12 під час проведення планових робіт. На місце оперативно виїхали надзвичайники, бригади Центру медицини катастроф та слідчо-оперативна група. В поліції відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини вибуху.
Працівники газової служби почали ліквідацію наслідків аварії. Без газопостачання наразі залишилися три з половиною тисячі домогосподарств.
Анатолій Торяник, заступник начальника головного управління ДСНС в Харківській області:
Зараз ведуться роботи, зовні все почеплено. Робота небезпечна, тому що тут тиск, середнього тиску газогін, і ГРП. Безпосередньо в самій станції стався вибух. Проводилися регламентні роботи по підготовці до зимового періоду.
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