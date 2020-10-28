Двоє людей загинули і восьмеро дістали поранення сьогодні на Харківщині у результаті вибуху газу на розподільній станції.

П'ятьох постраждалих доправили до опікового відділення, ще двоє перебувають у реанімації у тяжкому стані. Один поранений зазнав політравми.

Вибух стався приблизно опів на 12 під час проведення планових робіт. На місце оперативно виїхали надзвичайники, бригади Центру медицини катастроф та слідчо-оперативна група. В поліції відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини вибуху.

Працівники газової служби почали ліквідацію наслідків аварії. Без газопостачання наразі залишилися три з половиною тисячі домогосподарств.

Анатолій Торяник, заступник начальника головного управління ДСНС в Харківській області:

Зараз ведуться роботи, зовні все почеплено. Робота небезпечна, тому що тут тиск, середнього тиску газогін, і ГРП. Безпосередньо в самій станції стався вибух. Проводилися регламентні роботи по підготовці до зимового періоду.

Розгорнутий репортаж про катастрофу на Харківщині дивіться у "Подробицях" о 20:00