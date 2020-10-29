В ряде участков Дарницкого района Киева "Победа Пальчевского" пыталась украсть голоса избирателей, проголосовавших за ОПЗЖ [ Редактировать ]
При пересчете бюллетеней с избирательного участка №800188 в Дарницкой районной территориальной избирательной комиссии в ночь с 28 на 29 октября подтвердился факт кражи еще 29 голосов у "Оппозиционной платформы - За жизнь" в пользу "Победы Пальчевского".
В Дарницкую районную территориальную избирательную комиссию представители УИК подали поддельный уточненный протокол о результатах голосования. В поддельном протоколе у ОП-ЗЖ стало всего 4 голоса вместо 33, отданных за партию. 29 голосов за ОПЗЖ были приписаны "Победе Пальчевского".
Напомним, ранее при пересчете в Дарницкой ТИК бюллетеней с избирательного участка №800133 также была подтверждена кража 40 голосов у ОПЗЖ в пользу "Победы Пальчевского".
По заявлению ОП-ЗЖ открыто уголовное производство, члены участковых избирательных комиссий дают показания правоохранительным органам.
За фальсификацию протокола виновным лицам грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.
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