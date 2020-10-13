Туристы из Украины могут путешествовать в 58 страны. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Хорошая новость - к списку открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не самые популярные среди украинских туристов. По состоянию на 13 октября таких стран 58", - сказал Кулеба.

Читайте также Кулеба объяснил невозможность введения полного локдауна

По его словам, в обновленный список добавились: Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи.

Кроме этого, для украинцев разрешен въезд в такие страны: Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика,

Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Ранее сообщалось, что в ЕС упростят правила пересечения границ для туристов.