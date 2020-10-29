Депутати скасували рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ [ Редактировать ]
У Верховній Раді скасували рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ. Про це повідомили в апараті парламенту. І перепросили за попередню ухвалу. Нагадаю, напередодні парламентський Комітет зі свободи слова заборонив кореспондентам 22 видань відвідувати парламент.
Мовляв, ті мало висвітлюють роботу Ради. Медійники відреагували миттєво - таку ініціативу назвали наступом на свободу слова з боку держави. І обіцяли скаржитись у міжнародні організації.
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