Ангела Меркель пояснила депутатам повернення до жорсткого карантину [ Редактировать ]
Коронавірус випробування не лише для української медицини. Здавалося б надійна та добре профінансована система охорони Німеччини може на межі краху! Про це заявила канцлерка Ангела Меркель, пояснюючи необхідність повторного локдауну. Новий карантинний режим у Німеччині почне діяти вже з понеділка і триватиме рівно місяць.
Тож як житимуть німці? Розкаже наша берлінська кореспондентка - Тетяна Логунова.
Ангела Меркель тримає оборону перед депутатами Бундестагу. Канцлерку запросили до парламенту, щоб вона особисто пояснила, чому країна знову переходить у режим часткового локдауну.
Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:
Якщо динаміка нових заражень не зміниться, уже за кілька тижнів наші відділення інтенсивної терапії будуть перевантажені. З початком сезону холодів, ми опинилися в драматичній ситуації. І це стосується всіх нас без винятку.
Про запровадження часткового локдауну Меркель і прем'єри всіх земель домовилися напередодні ввечері. Від понеділка ресторани і кафе зможуть працювати тільки в режимі доставки. Кінотеатри, фітнес-центри, салони краси закриють. А готелям заборонять приймати туристів з інших німецьких земель, крім гостей, які прибули у відрядження.
Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:
Від понеділка дозволять приватні зустрічі представників двох родин. Збиратися разом зможуть щонайбільше 10 людей, але тільки з двох домогосподарств.
Опозиціонери рішення уряду вже розкритикували. Кажуть, повторний локдаун зруйнує економіку, а людей зажене у глибоку депресію.
Крістіан Лінднер, лідер Вільної Демократичної партії Німеччини:
Звісно, потрібно скорочувати контакти й дотримуватися дистанції. І звісно, зупиняти поширення вірусу дієвими заходами. Пані Меркель каже, що ухвалені рішення були необхідними й адекватними. Але однієї заяви недостатньо. Вона має бути підкріплена аргументами.
Александр Гауланд, лідер фракції "Альтернатива для Німеччини":
Є жертви, про які всі замовчують. Це жертви заходів боротьби з коронавірусом. Літні люди, ізольовані від своїх рідних; ті, хто страждає від депресії; а також діти.
Проти повторного карантину виступила і група інфекціоністів. Вони вважають, що локдауни не допоможуть перемогти вірус. Тут необхідна зважена і довгострокова стратегія.
Хендрік Штреек, вірусолог:
Вірус залишиться частиною нашого життя. Навіть коли з'явиться вакцина, ми ще роками житимемо з ним. Нам треба готуватися не до коротких спринтів, а до марафону. Треба подумати, як жити нормальним життям і при цьому не загрожувати іншим людям.
Цю стратегію вірусологи готові розробити. Якщо, звісно, уряд звернеться по допомогу.
У режим часткового локдауну Німеччина перейде вже з понеділка. Хоча спочатку його планували запровадити трохи пізніше, щоб люди встигли підготуватися. Вирішальну роль відіграла статистика. За останню добу в Німеччині зафіксували найвищий приріст нових інфікованих за весь час епідемії - майже 17 тисяч.
по теме
"Доведи, що не хворий": у Німеччині ввели карантинні правила у готелях
Більшість німецьких земель ухвалила рішення обмежити прийом туристів із внутрішніх зон ризику. Це міста і регіони країни, де фіксують різке зростання нових захворювань
У Німеччині туристів пускатимуть до готелів тільки після COVID-тесту
Немає негативного тесту - сидіть удома! У Німеччині людям, які приїжджають з "червоних зон", аби зняти номер у готелі треба довести, що ти здоровий. Чи працює такий метод
Черкаси наближаються до "червоної зони": у лікарнях катастрофічно не вистачає місць
Чергова хвиля ковіду накриває Черкащину з головою. Середня кількість захворюваності вже в п'ять разів перевищує норму. В лідерах за числом інфікованих - обласний центр
Коронавірус в Україні: у лікарнях бракує ліжок та кисню
В лідерах по добовому зараженню, вже традиційно, Київ, Харківська, Хмельницька, Одеська та Львівська області. Українська система охорони здоров'я розрахована на 52 тисячі ліжкомісць для ковідних хворих, кажуть у МОЗі
Гроші коронавірусного фонду пустять "на патріотизм"
Майже з шістдесяти шести мільярдів гривень залишилася половина. Більшу частину витратили на будівництво. А напередодні Кабмін дозволив узяти з Фонду гроші ще й Мінкульт. А саме мільярд гривень