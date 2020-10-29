Коронавірус випробування не лише для української медицини. Здавалося б надійна та добре профінансована система охорони Німеччини може на межі краху! Про це заявила канцлерка Ангела Меркель, пояснюючи необхідність повторного локдауну. Новий карантинний режим у Німеччині почне діяти вже з понеділка і триватиме рівно місяць.

Тож як житимуть німці? Розкаже наша берлінська кореспондентка - Тетяна Логунова.

Ангела Меркель тримає оборону перед депутатами Бундестагу. Канцлерку запросили до парламенту, щоб вона особисто пояснила, чому країна знову переходить у режим часткового локдауну.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Якщо динаміка нових заражень не зміниться, уже за кілька тижнів наші відділення інтенсивної терапії будуть перевантажені. З початком сезону холодів, ми опинилися в драматичній ситуації. І це стосується всіх нас без винятку.

Про запровадження часткового локдауну Меркель і прем'єри всіх земель домовилися напередодні ввечері. Від понеділка ресторани і кафе зможуть працювати тільки в режимі доставки. Кінотеатри, фітнес-центри, салони краси закриють. А готелям заборонять приймати туристів з інших німецьких земель, крім гостей, які прибули у відрядження.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Від понеділка дозволять приватні зустрічі представників двох родин. Збиратися разом зможуть щонайбільше 10 людей, але тільки з двох домогосподарств.

Опозиціонери рішення уряду вже розкритикували. Кажуть, повторний локдаун зруйнує економіку, а людей зажене у глибоку депресію.

Крістіан Лінднер, лідер Вільної Демократичної партії Німеччини:

Звісно, потрібно скорочувати контакти й дотримуватися дистанції. І звісно, зупиняти поширення вірусу дієвими заходами. Пані Меркель каже, що ухвалені рішення були необхідними й адекватними. Але однієї заяви недостатньо. Вона має бути підкріплена аргументами.

Александр Гауланд, лідер фракції "Альтернатива для Німеччини":

Є жертви, про які всі замовчують. Це жертви заходів боротьби з коронавірусом. Літні люди, ізольовані від своїх рідних; ті, хто страждає від депресії; а також діти.

Проти повторного карантину виступила і група інфекціоністів. Вони вважають, що локдауни не допоможуть перемогти вірус. Тут необхідна зважена і довгострокова стратегія.

Хендрік Штреек, вірусолог:

Вірус залишиться частиною нашого життя. Навіть коли з'явиться вакцина, ми ще роками житимемо з ним. Нам треба готуватися не до коротких спринтів, а до марафону. Треба подумати, як жити нормальним життям і при цьому не загрожувати іншим людям.

Цю стратегію вірусологи готові розробити. Якщо, звісно, уряд звернеться по допомогу.

У режим часткового локдауну Німеччина перейде вже з понеділка. Хоча спочатку його планували запровадити трохи пізніше, щоб люди встигли підготуватися. Вирішальну роль відіграла статистика. За останню добу в Німеччині зафіксували найвищий приріст нових інфікованих за весь час епідемії - майже 17 тисяч.