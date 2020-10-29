Протести у Польщі: президент згодився на компроміс із прихильниками абортів [ Редактировать ]
Президент Польщі Анджей Дуда за компроміс. І пропонує доопрацювати рішення про обмеження абортів. Так Дуда відреагував на масові протести, які вже тиждень накривають країну.
Людей обурив висновок Конституційного суду, що заборонив переривання вагітності навіть у разі невиліковних вад плоду!
У Польщі, де дуже міцні католицькі традиції, законодавство у цій галузі й без того - надто суворе. А відтепер аборти взагалі дозволені лише у разі загрози життю жінки. Акції протесту вже стали одними з наймасовіших антиурядових протестів за останні роки.
Сильвія Краєвська, учасниця протесту:
Ситуація вгамується лише, коли ми усунемо ультраконсерваторів - партію Закон і справедливість від влади. Тоді можна буде шукати компроміс і ми потребуємо обговорення цього питання і, можливо, винесення його на референдум.
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