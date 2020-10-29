Акції протесту вже стали одними з наймасовіших антиурядових протестів за останні роки

Президент Польщі Анджей Дуда за компроміс. І пропонує доопрацювати рішення про обмеження абортів. Так Дуда відреагував на масові протести, які вже тиждень накривають країну.

Людей обурив висновок Конституційного суду, що заборонив переривання вагітності навіть у разі невиліковних вад плоду!

У Польщі, де дуже міцні католицькі традиції, законодавство у цій галузі й без того - надто суворе. А відтепер аборти взагалі дозволені лише у разі загрози життю жінки. Акції протесту вже стали одними з наймасовіших антиурядових протестів за останні роки.

Сильвія Краєвська, учасниця протесту: