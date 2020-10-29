Пакунок малюка повертається. Депутати Верховної Ради вирішили, що українським матусям треба повернути "бебі бокси". Нагадаю, після тендерних скандалів їх замінили на грошову компенсацію, яку зараз і отримують сім'ї.

А от якому ж варіанту надають перевагу українські мами? І чому ідея з грішми не прижилася... розкаже Олена Логінова.

Юлія мама двох маленьких діток. На світ вони з'явилися 15 липня. Вже тоді "пакунків для малюка" не видавали.

Юлія Лазарєва, жителька Дніпра:

К тому времени когда нас выписали уже сказали, что начисляют суму денег, определенную вместо этих бейби боксов. На которую можно купить все эти детские принадлежности.

Монетизувати бебі-бокси вирішили після тендерних скандалів. Навесні, коли породіллі не отримали пелюшок та підгузків, в уряді вирішили коробки, замінити грошима. П'ять тисяч на руки. От тільки останні Юлія отримала аж за три місяці - після повернення з пологового додому. Хоча карту, на яку мали зарахувати компенсацію, банк видав за кілька хвилин.

Юлія Лазарєва, жителька Дніпра:

Проблем никаких не было в банке, просто пришел и получил карточку, как обычно. Быстро все. Но вот Совбез конечно да, справки, документы, пока это все собрали. Ну и естественно как у нас любят справки, справки, справки.

Теж саме розповідають і інші мами. Кажуть, перш ніж отримати гроші треба зібрати і відвести в управління соцзахисту цілий пакет документів. А коли кошти прийдуть - витратити їх можна лише в певних магазинах, перелік яких є на сайті Мінсоцполітики.

Світлана Кушліна, жителька Дніпро:

Мне кажется все-таки практичнее бейби-бокс получить. Если это сразу дают, а не как у нас через два месяца, то практичнее бейби-бокс. Насколько я знаю, там и все бодики, и памперсы и вся детская косметика, которая ей нужна и одеялко и зимние комбезики. Поэтому практичнее бейби-бокс получить, чем эти деньги. Получается, есть интернет-магазины заказать можно, но оплатить нет. Сколько раз я пыталась, но оплатить не получилось ни разу.

Тетяна одна з тих, кому при народжені дитини дістався саме бебі-бокс. Його жінка отримала в пологовому - вже на другий день. І каже, залишилася задоволеною.

Тетяна, жителька Києва:

Там чотири пачки памперсу було, дуже багато одягу, нормальної якості, гарної, я б сказала. Бебі-бокси мені здається, це дуже класно. Нам дуже сподобалось. Там і зимовий комбінезончик такий осінній на дитинку. Ну все те що надо.

Відмовитися від монетизації пакунків і повернути бебі-бокси наприкінці вересня все ж таки вирішили в парламенті. Аргументували рішення недосконалим механізмом монетизації та бюрократичною системою. Мовляв, в умовах пандемії - збирати довідки новоспеченим батькам - доволі складно.

Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України:

Ми попереджали уряд, що ця ідея не спрацює. так і трапилося. Фактично з 1 млрд 200, які виділено на 2020 рік, на таку допомогу сім'ям таким чином видано через картки тільки 65 мільйонів. Це зрозуміло, тому що під час коронокризи, коронавірусу той кругообіг бумаг, який потрібно було молодій матусі зробити він був для такої молодої мами не виконуваний. Тому що потрібно було зібрати 6 справок.

І вже перші пакунки породіллі отримають наприкінці листопада. Увійдуть до них 64 товари від памперсів до дитячого одягу. Вартість асортименту обійдеться державі у 3 тисячі 600 гривень. Якщо цей комплект придбати в роздріб, вийде він удвічі дорожче, сім із половиною тисяч.

Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України:

Сама головна перевага це наприклад. коли ці 5000 грн матуся отримує для того, щоб піти в магазин вона має добавити від себе ще 5000 тисяч. Тому що зрозуміло магазини дають націнку, зрозуміло, що для молодою сім'ї це…

Для прикладу, у Федерації роботодавців, демонструють фінський варіант бебі боксу. Коштує він 240 євро і його асортимент значно менший за наш. Попереду на український пакунок малюка чекає конкурс на тендер. Ті виробники, які запропонують найдешевші ціни - й постачатимуть товари.