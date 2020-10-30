Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду на допит. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Слідчі перевіряють голову КСУ на участь у злочинній організації та вчинюваних у її складі злочинах. Допит призначено на 2 листопада.