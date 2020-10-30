У Мексиці перенесли День померлих через епідемію [ Редактировать ]
День померлих у Мексиці через епідемію відзначають раніше. У рамках карантину влада вирішила закрити кладовища 1 і 2 листопада, тому містяни йдуть туди ще до початку вихідних.
Цьогоріч не проводять і масових карнавалів, але традиційно готують цукрові черепи, прикрашають скелети, а на вулицях виставляють свічки, щоб душі рідних могли знайти дорогу додому. Пишні святкування дня померлих у країнах Латинської Америки - це частина нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
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