Білорусь офіційно заборонила в'їзд громадянам із України, Польщі, Литви та Латвії.

Обмеження діє від сьогодні і не поширюється хіба що на дипломатів, міжнародних перевізників та залізничників. Офіційна причина - щоб не пустити в країну коронавірус, існування якого, до слова, найвище керівництво донедавна не визнавало. Прикордонники вже одержали відповідні інструкції. Обмежень на виїзд з Білорусі при цьому - немає.