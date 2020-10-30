Чому Білорусь заборонила в'їзд громадянам з України [ Редактировать ]
Білорусь офіційно заборонила в'їзд громадянам із України, Польщі, Литви та Латвії.
Обмеження діє від сьогодні і не поширюється хіба що на дипломатів, міжнародних перевізників та залізничників. Офіційна причина - щоб не пустити в країну коронавірус, існування якого, до слова, найвище керівництво донедавна не визнавало. Прикордонники вже одержали відповідні інструкції. Обмежень на виїзд з Білорусі при цьому - немає.
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