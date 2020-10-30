Украина опустилась на 12 строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА. Об этом пишет sport.24.

Три поединка с участием украинских команд принесли в копилку страны лишь 0,4 балла. Шотландии, которая ранее занимала двенадцатую позицию, удалось обойти Украину на 0,225 балла и занять 11 место.

Отмечается, что расклад позиций команд Австрии, которая идет 10-й. Возглавлять таблицу продолжают испанцы. У них за спиной Англия, тройку лидеров замыкает Италия.

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