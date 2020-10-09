Сборная Украины получила последнего соперника на Евро-2020 [ Редактировать ]
Готовится к определению последний потенциальный соперник сборной Украины по футболу на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба украинской ассоциации футбола.
Подопечные Андрея Шевченко получат в соперники победителя группы D, в котором остались Грузия и Северная Македония.
Отмечается, что грузины на своем поле минимально обыграли Беларусь - 1:0, а македонцы дома справились с Косово - 2:1. Главной команде Украины также могла достаться сборная Румынии, но она уступила Исландии 1:2. Последний соперник сборной команды Украины определится в Тбилиси 12 ноября 2020 года.
Читайте также, сборная Украины по футболу остается в топ-25 рейтинге FIFA. На мировой рейтинг, который не менялся с 9 апреля, повлияли 54 игры Лиги наций УЕФА, прошедшие в Европе в начале сентября.
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