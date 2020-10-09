Готовится к определению последний потенциальный соперник сборной Украины по футболу на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба украинской ассоциации футбола.

Подопечные Андрея Шевченко получат в соперники победителя группы D, в котором остались Грузия и Северная Македония.

Отмечается, что грузины на своем поле минимально обыграли Беларусь - 1:0, а македонцы дома справились с Косово - 2:1. Главной команде Украины также могла достаться сборная Румынии, но она уступила Исландии 1:2. Последний соперник сборной команды Украины определится в Тбилиси 12 ноября 2020 года.

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