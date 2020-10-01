УЕФА разрешила вернуть болельщиков на трибуны на матчи еврокубков и сборных. Разрешение в ступит в силу со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Трибуны в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в Лиге наций разрешается заполнять на 30% от общей вместимости стадионов. Матчи будут проходить по согласованию с властями.

Отмечается, что на стадион запретят доступ болельщиков команды-гости.

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