УЕФА восстановит традиционное проведение футбольных поединков [ Редактировать ]
Фото: 24tv.ua
УЕФА разрешила вернуть болельщиков на трибуны на матчи еврокубков и сборных. Разрешение в ступит в силу со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Трибуны в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в Лиге наций разрешается заполнять на 30% от общей вместимости стадионов. Матчи будут проходить по согласованию с властями.
Отмечается, что на стадион запретят доступ болельщиков команды-гости.
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