Європейський союз узгодив єдину політику боротьби з COVID-19 [ Редактировать ]
Країни Європейського Союзу узгодили єдину політику боротьби з коронавірусом. Європа зараз переживає другу хвилю пандемії, подекуди добове зростання більше, ніж навесні. Єврокомісія виділила 220 мільйонів євро на транспортування інфікованих через кордони.
Лідери погодили обмін даними щодо хвороби, досвідом лікування та відстеження контактних осіб, а також визначили пріоритети вакцинації - швидке затвердження препарату за умов його безпечності та справедливий розподіл.
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