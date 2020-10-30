Александр Лукашенко исключает свой побег из Беларуси, если в будущем сменится власть. По его словам, он даже готов помогать новой власти.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По его словам, оппоненты "не дождутся" заката его политической карьеры, но в то же время он не будет держаться за кресло президента "посиневшими пальцами".

"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - отметил Лукашенко.

"Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко приказал силовикам "отрывать руки".

Также сообщалось, что Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум.