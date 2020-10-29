Президент Беларуси Александр Лукашенко создал "народные дружины" из бывших военнослужащих, которые будут "обеспечивать правопорядок" в стране. Он также намерен усилить их и предоставить оружие. Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, дружины уже начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Он также отметил, что большое количество бывших военных уже изъявили желание принять участие в обеспечении правопорядка.

"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин... Они могут нам здорово помочь. И нужно, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ.