"В плен никого не берем": Лукашенко приказал силовикам "отрывать руки" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригрозил демонстрантам, что силовики будут действовать более жестко. Такое заявление он сделал сегодня на встрече с коллективом МВД, передает агентство "БЕЛТА".
Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все.
Александр Лукашенко отметил, что организаторы и участники протестных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.
И призвал силовиков реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".
Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение.
Ранее Лукашенко пригрозил протестующим новой тактикой силовиков - их будут отлавливать после митингов.
Напомним, что 29 октября Беларусь закрыла сухопутные границы для своих граждан, возвращающихся из-за рубежа. Также власти ограничили въезд для граждан Украины, Польши и Литвы.
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