Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что партия президента Украины Владимира Зеленского понесла "сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление". Об этом сообщает "БЕЛТА".

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. "Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним.

Александр Лукашенко также прокомментировал обстановку в других соседних странах - Польше и Литве. Он отметил, что в этих странах есть значительные проблемы в отношениях между населением и властью, которые порой выливаются в уличные протесты.

Они (поляки - ред.) хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили - ред.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было.

По мнению Лукашенко, в Польше накопились и экономические проблемы.

Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя.

Касаясь ситуации в Литве и итогов парламентских выборов, прошедших там недавно, Лукашенко сказал:

Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сменил главу МВД Беларуси.