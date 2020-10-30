В пятницу, 30 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Слуга народа" Олександр Качура заявил, что судьбу судей КС будет решать парламент.

Тут нужно разобраться, нужна ли антикоррупционная инфраструктура, и нужно ли нам бороться с коррупцией. Все скажут - "однозначно нужно". Все хотят, чтобы в Украине не было коррупции. А эффективны ли те органы, которые с ней борются? Я думаю, что нет. Они показали полную неэффективность.

"У нас парламентско-президентская республика, и именно парламент будет решать, какие законопроекты станут законами. Мы будем собираться на заседание фракции. Уже в понедельник, по предварительной информации, будет заседание. Будем голосовать. Я лично вижу совсем другой выход из ситуации", - добавил он.

Я буду предлагать президенту, как у нас было когда-то с освобождением от конституционной ответственности за незаконное обогащение. Президент внес законопроект, мы проголосовали в первом, втором чтении, и поставили все на свои места. Антикоррупционная инфрастуктура будет работать, и мы найдем нужный механизм для этого

"Зеленский сказал, что у нас должна быть дееспособная антикоррупционная инфраструктура. Мы должны посоветовать президенту таким образом, чтобы это все было по Конституции, чтобы это не привело, что у нас будет конституционный кризис, а потом и политический", - сказал депутат Качура.

При этом он добавил: "Я не могу препятствовать решению КСУ". "Мне может не нравиться, но мы можем усовершенствовать законодательство. Мы будем предлагать президенту альтернативный вариант решения той проблемы, которая сложилась. Я не вижу сейчас объективно необходимое количество поддержки голосов в парламенте за тот законопроект, внесенный президентом, на которой он имеет право. Я поддерживаю президента в том, что он хочет, чтобы антикоррупционная инфрастуктрура была рабочей", - добавил политик.