Місцеві вибори: буде багато цікавих альянсів - політолог [ Редактировать ]
У п'ятницю, 30 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" політичний експерт Петро Олещук розповів, що Україну очікують багато цікавих альянсів на рівні місцевої влади.
Загалом, електроральна картина за тими даними, які є, - суттєво змінилась. Ми не можемо говорити про жорстке регіонально районування України згідно з політичними уподобаннями. "Слуга народу" рівномірно представлена по всій України. "Європейська солідарність" показала дещо кращі результати на сході, ОПЗЖ - в центральних регіонах України.
Він додав, що насправді жорсткого сегментування, як раніше в нас немає.
Таким чином, картина стає специфічною, я дивився ті дані, які є. В чималу кількість місцевих рад заходить 5, 6 і навіть 7 фракцій. Звичайно, за таких обставин вони будуть змушені домовлятись, виконувати місцеві конфігурації. Як показує досвід, на місцевому рівні домовляються більш продуктивно, ніж на національному рівні. Але справді, якісь цікаві альянси і конфігурації будуть на місцевому і на регіональному рівнях.
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