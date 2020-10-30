У п'ятницю, 30 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" політичний експерт Петро Олещук розповів, що Україну очікують багато цікавих альянсів на рівні місцевої влади.

Загалом, електроральна картина за тими даними, які є, - суттєво змінилась. Ми не можемо говорити про жорстке регіонально районування України згідно з політичними уподобаннями. "Слуга народу" рівномірно представлена по всій України. "Європейська солідарність" показала дещо кращі результати на сході, ОПЗЖ - в центральних регіонах України.

Він додав, що насправді жорсткого сегментування, як раніше в нас немає.