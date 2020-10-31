Волна массовых протестов, в связи с ужесточением карантинных мер, накрыла Флоренцию, 31 октября, которая молниеносно переросла в жесткие потасовки с полицией, которые скорее переросли в задержания. Об этом сообщает The Local.

Важно, что несанкционированные акции протеста вспыхнули еще поздно вечером в пятницу, 30 октябя, во Флоренции и переросли в насилие после того, как полиция попыталась запретить около 200 человек проводить акции, которые собрались на главной площади. После этого возле площади начались стычки протестующих с правоохранителями. В ходе столкновений демонстранты бросали в полицию коктейли Молотова, бутылки, камни, опрокидывали мусорные баки и сломали камеры наблюдения. Полиция задержала около 20 человек.

Стоит отметить, что еще на прошлой неделе протестующие вышли на улицы в городах по всей Италии, включая Рим, Неаполь и Турин, чтобы раскритиковать новые карантинные ограничения

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Мэр города Дарио Нарделла отреагировал на массовые протесты и осудил поведение людей.

Это не выражение обиды или страданий. Это беспричинное насилие как самоцель. Те, кто ранит Флоренцию, должны заплатить за то, что они сделали

Также на протесты отреагировал и министр внутренних дел Лучана Ламоргезе, отметив, что на протесты выходят те люди, которые хотят воспользоваться социальным и экономическим дискомфортом этого трудного момента.

К сожалению, есть агрессивные маргинальные элементы, которые пытаются проникнуть на площади, чтобы воспользоваться социальным и экономическим дискомфортом этого трудного момента

Как ранее сообщалось, во Франции произошли столкновения между армянами и турками.

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