Підтримка аграрного сектору. Банки почали активніше видавати цільові кредити фермерам. Зокрема, й на мінеральні добрива, які допомагають збільшити врожайність. Цю програму виробники презентували днями на аграрній виставці.

Посівний рекорд. Цьогоріч вітчизняні аграрії збільшили посівні площі під зерновими. Вони засіяли 5,5 мільйонів гектарів. Левова частка - кукурудза, пшениця, соняшник. Ці культури продовжують утримувати лідерство із урожайності в Україні. Аграрії впевнені: все завдяки використанню високоякісних добрив. Адже це - найкращі вітаміни для землі.

Михайло Бондар, агроном:

Азот, фосфор, сірка - усе складається з мікроелементів. Кожна культура, як і кожний мікроорганізм, як кажуть - щось хоче їсти. Без добрив не буде нічого. Як кажуть. Тим паче у наших цих умовах складних.

Дмитро Гордейчук, директор ІА "Інфоіндустрія":

Питання до самих добрив - щоб вони були дійсно якісними. Щоб споживання було максимальним. Тому що, фактично ви вносите добрива в землю не для землі, а для рослини. І ваше завдання, щоб рослина отримала максимум, а не в землі щось залишилось.

Фермери не приховують, що неабиякою проблемою для них залишається пошук фінансів для обслуговування власної справи. Тому найбільший вітчизняний виробник добрив ОСТХЕМ взявся допомогти вітчизняним аграріям, створивши спеціальну програму кредитування.

Андрій Дольчанін, начальник управління з розвитку агробізнесу банку "Альянс":

Подписан у нас договор партнерства с компанией OSTCHEM RETAiL. Эта кампания направлена на то, чтобы обеспечить аграриев в период, особенно в сезон доступными минеральными удобрениями, когда необходимо дополнительное финансирование за счет кредитных средств. Мы подписали договор, который предусматривает сниженную ставку, по отношению к базовой.

Кредити на закупівлю добрив видають 6 банків. Експерти кажуть, що ця програма особливо вигідна для малих і середніх аграріїв, які ведуть свій бізнес на ділянках площею від 500 до 1500 гектарів. Кредитування розраховане в середньому на 9 місяців. Головне - міндобрива замовник отримує напряму від виробника. І це гарантує якість. Фермери, які цього року вже спробували взяти такі кредити, переконалися в тому, що це вигідно.

Євген Хуриленко керівник проєкту "OSTCHEM RETAiL":

На примере этого года фермеры, которые сработали по нашей программе, на сегодняшний день только на удобрениях сэкономили порядка 1200-1400 гривен, это не считая того, что им не пришлось продавать урожай, который подорожал за это время процентов на 25 30, в зависимости от культуры. Т.е. это колоссальный эффект, который не измеряется ни в каких процентных ставках за тот кредит, который они переплатили за 3-4 месяца.

Олег Арестархов, керівник із корпоративних комунікацій Group DF:

Малые и средние фермеры получили возможность покупать удобрения в кредит. Они смогли увеличить производительность сельского хозяйства. Они получили лучший урожай, лучшую прибыль и это дало колоссальный рост. Аграрии делают громадный вклад в рост экономики.

Фахівці ж зазначають, що така співпраця вигідна і для банків - це клієнтські напрацювання і зниження ризиків, і для аграріїв - адже таким чином вони можуть збільшити обсяги і якість врожаю, витрачаючи при цьому менші кошти.