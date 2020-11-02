Во вторник, 2 ноября, в 12:00 началось внеплановое заседание Конституционного суда. Об этом сообщил телеграм-канал PavlovskyNEWS.

КСУ рассматривает обращение 46 депутатов Верховной Рады по рынку земли. Они просят уточнить ст. 13 Конституции, где говорится, что земля, ее недра, атмосферный воздух - являются объектами права собственности украинского народа.

Также депутаты просят уточнить ч.1 ст.14, в которой говорится, что земля является основным природным богатством и находится под особой охраной государства.

Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.