Конституционный суд начал внеплановое заседание [ Редактировать ]
Во вторник, 2 ноября, в 12:00 началось внеплановое заседание Конституционного суда. Об этом сообщил телеграм-канал PavlovskyNEWS.
КСУ рассматривает обращение 46 депутатов Верховной Рады по рынку земли. Они просят уточнить ст. 13 Конституции, где говорится, что земля, ее недра, атмосферный воздух - являются объектами права собственности украинского народа.
Также депутаты просят уточнить ч.1 ст.14, в которой говорится, что земля является основным природным богатством и находится под особой охраной государства.
Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.
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