Какой знак зодиака самый неверный [ Редактировать ]
Хотим мы того или нет - измены случаются. Есть такие люди, которым слишком скучно быть только с одним партнером. Астрологи рассказали, какой знак зодиака больше остальных склонен к предательству.
Итак, на первом месте оказался Овен. Представителям этого знака зодиака нужно не просто все самое лучшее, Овнам нужен идеал. Проблема в том, что если найти идеал и долго на него смотреть, можно найти кучу недостатков.
Овнам быстро становится скучно с одним партнером.
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