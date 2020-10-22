Лига чемпионов: результаты всех матчей [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
В среду, 21 октября, в Лиге чемпионов прошли 8 матчей первого тура группового раунда. Вслед за киевским "Динамо" в борьбу вступил донецкий "Шахтер". В Мадриде горняки разгромили "Реал" со счетом 3:2.
Результаты всех игр и турнирная таблица по группам.
Группа B
"Реал" - "Шахтер" - 2:3;
"Интер" - "Боруссия" М - 2:2.
Группа A
"Зальцбург" - "Локомотив" - 2:2;
"Бавария" - "Атлетико" - 4:0.
Группа C
"Олимпиакос" - "Марсель" - 1:0;
"Манчестер Сити" - "Порту" - 3:1.
Группа D
"Мидтьюлланд" - "Аталанта" - 0:4;
"Аякс" - "Ливерпуль" - 0:1.
Ранее сообщалось, что Месси стал рекордсменом в Лиге Чемпионов.
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