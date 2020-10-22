В среду, 21 октября, в Лиге чемпионов прошли 8 матчей первого тура группового раунда. Вслед за киевским "Динамо" в борьбу вступил донецкий "Шахтер". В Мадриде горняки разгромили "Реал" со счетом 3:2.

Результаты всех игр и турнирная таблица по группам.

Группа B

"Реал" - "Шахтер" - 2:3;

"Интер" - "Боруссия" М - 2:2.

Группа A

"Зальцбург" - "Локомотив" - 2:2;

"Бавария" - "Атлетико" - 4:0.

Группа C

"Олимпиакос" - "Марсель" - 1:0;

"Манчестер Сити" - "Порту" - 3:1.

Группа D

"Мидтьюлланд" - "Аталанта" - 0:4;

"Аякс" - "Ливерпуль" - 0:1.

Ранее сообщалось, что Месси стал рекордсменом в Лиге Чемпионов.