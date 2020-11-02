65 годин під завалами. В турецькому Ізмірі після землетрусу живою дістали з-під уламків трирічну дівчинку. Дві з половиною доби дитина пролежала під завалами багатоквартирного будинку, її з травмами забрали до лікарні.

Родичів дівчинки рятувальники витягнули ще раніше, одна людина із цієї сім'ї загинула.

Потужний землетрус, що сколихнув західний регіон Туреччини у п'ятницю, забрав життя 83 людей, майже тисяча - травмовані.