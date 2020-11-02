Теракт в університеті Кабула. Троє нападників відкрили вогонь у виші. Дані про кількість жертв різняться. Associated Press повідомляє про 19 убитих і 22 поранених.

В університеті цього дня планували відкриття книжкового ярмарку за участі урядовців та гостей з Ірану. Щойно на місце прибули силовики, один зі зловмисників підірвав себе, ще двох ліквідували за кілька годин перестрілки.

Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за масовий розстріл.