Теракт в університеті Кабула: загинули десятки студентів та викладачів [ Редактировать ]
Теракт в університеті Кабула. Троє нападників відкрили вогонь у виші. Дані про кількість жертв різняться. Associated Press повідомляє про 19 убитих і 22 поранених.
В університеті цього дня планували відкриття книжкового ярмарку за участі урядовців та гостей з Ірану. Щойно на місце прибули силовики, один зі зловмисників підірвав себе, ще двох ліквідували за кілька годин перестрілки.
Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за масовий розстріл.
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