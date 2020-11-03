С 3 ноября, в "Ощадбанке" - новый глава правления. Об этом сообщает пресс-служба второго по величине банка страны.

Андрей Пышный, который возглавлял банк последние 6,5 лет, передал полномочия Сергею Наумову (на фото) и написал по этому поводу прощальный пост в Facebook.

2413 дней назад я приступил к исполнению обязанностей председателя правления Сберегательного банка Украины. Я завершаю свою каденцию, которая длилась более 6 с половиной лет и передаю руководство Сергею Наумову. Все необходимые процедуры, предусмотренные "Протоколом преемственности", завершены, и новый руководитель приступит к исполнению обязанностей 3 ноября.

В марте 2020 года был назначен открытый конкурс на пост главы правления "Ощадбанка". В финал вышли Сергей Наумов, топ-менеджер "Укргазбанка" Геннадий Хелемский и замглавы "Ощадбанка" Антон Тютюн. Победил Наумов. Он заключил пятилетний контракт с "Ощадбанком".

Своей главной задачей он назвал подготовку к приватизации банка.

Именно в частичной или полной продаже финансового учреждения инвестору заключается моя главная задача на новой должности. Этот шаг нужен для уменьшения доли государства в банковском секторе и возврата инвестиций в государственные банки.

Пресс-служба "Ощадбанка" сообщила о новом руководителе следующее:

имеет высшее техническое и экономическое образования;

в 2005 году получил степень MBA в Kassel International Management School (Германия);

общий стаж работы в банковской сфере - 25 лет;

занимал руководящие должности в ведущих банках Украины. В последних трех банках Сергей Наумов работал в должности председателя правления более 10 лет.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя банками: "ПриватБанком", "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".

"Ощадбанк" - второй по размерам активов (249 млрд грн) и крупнейший по количеству отделений (2448) в Украине.

Напомним, что ранее власти планировали объединить "Приватбанк" и "Ощадбанк".