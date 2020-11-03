На столичной площади Тараса Шевченка фура перевернулась на полном ходу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Автомобиль парализовал движение на отрезке трассы в направлении города Вышгорода и Кольцевой дороги.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что информации о пострадавших не поступило.

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