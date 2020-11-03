В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17 Источник: Джавахадзе Зураб

В Нидерландах 3 ноября возобновились слушания по делу о крушении на Донбассе в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17.

Как сообщали "Подробности", на суде показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. Он отрицает вину, а его защита должна представить свои требования по дополнительным расследованиям.

Суд направил ряд запросов России по докладам российского концерна "Алмаз-Антей", который производит ЗРК "Бук". Россияне признают, что Boeing был сбит "Буком", но утверждают, что его поразила ракета более старой модификации - 9M38 с боевой частью 9Н314. С 2011 года они сняты с вооружения российской армии, но якобы остались в распоряжении ВСУ.

Суд в Нидерландах вновь направил запрос США предоставить спутниковые снимки района авиакатастрофы 17 июля 2014 года. На них может быть запечатлен момент запуска ракеты по самолету. Штаты пока игнорируют эту просьбу.

Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту лайнера, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, в том числе 80 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Украина обвинила в катастрофе боевиков и Россию, а непризнанные республики - украинских силовиков. Москва категорически отрицает причастность к трагедии.

Нидерландские прокуроры заявили, что МН17 не находился в зоне поражения украинской ЗРК "Бук", поэтому украинские военные не могут быть причастны к трагедии. Вместе с тем суд выступил за расследование альтернативных версий по делу MH17.

Правительство Нидерландов подало против России иск в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing. 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что журналисты установили личность ключевого фигуранта "дела MH17".