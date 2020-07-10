Катастрофа MH17: Нидерланды подают на Россию в суд [ Редактировать ]
Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17. Соответствующее решение приняло правительство Нидерландов.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что достижение справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их родственников является и остается высшим приоритетом правительства.
"Шаг, который мы делаем сегодня, подавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы родственников погибших, приближает нас к этой цели", - подчеркнул он.
Отмечается, что об этом шаге также проинформирован Совет Безопасности ООН.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
Также сообщалось, что суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.
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