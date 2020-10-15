В четверг, 15 октября, Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing MH-17 в Украине. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

Причина, по информации источника, поведение Нидерландов в отношении россиян в этом деле.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды