Бетонний кит врятував метро від аварії [ Редактировать ]
Неймовірний випадок у Нідерландах. У Роттердамі вагон наземного метро, що викотився за межі рейок, упав з естакади й застряг на хвості бетонного кита - місцевої туристичної принади.
Машиніст вийшов з кабіни приголомшений, але неушкоджений. Пасажирів у вагоні не було. Якби не ця перешкода, транспорт упав би в десятиметрову прірву.
За дивовижним збігом, скульптурна композиція називається "Врятовані китовим хвостом". Поки фахівці вивчають, чому сталася надзвичайна пригода, місцева громада агітує владу залишити вагон на бетонному плавнику - як арт-об'єкт.
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Неймовірний випадок у Нідерландах. У Роттердамі вагон наземного метро, що викотився за межі рейок, упав з естакади й застряг на хвості бетонного кита - місцевої туристичної принади
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