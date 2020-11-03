Машиніст вийшов з кабіни приголомшений, але неушкоджений

Неймовірний випадок у Нідерландах. У Роттердамі вагон наземного метро, що викотився за межі рейок, упав з естакади й застряг на хвості бетонного кита - місцевої туристичної принади.

Машиніст вийшов з кабіни приголомшений, але неушкоджений. Пасажирів у вагоні не було. Якби не ця перешкода, транспорт упав би в десятиметрову прірву.

За дивовижним збігом, скульптурна композиція називається "Врятовані китовим хвостом". Поки фахівці вивчають, чому сталася надзвичайна пригода, місцева громада агітує владу залишити вагон на бетонному плавнику - як арт-об'єкт.