Черговий сплеск коронавірусу у Франції, минулої доби там зафіксували понад 52 з половиною тисячі нових випадків. Це друге, після США, місце у світі за добовим приростом. Сьогодні в Парижі студенти вимагали більш жорстких карантинних заходів.

Учні однієї зі шкіл заблокували вхід до навчального закладу. Протистояння з поліцією переросло в сутички. Від 30 жовтня у Франції запровадили повторний локдаун, проте школи на дистанційне навчання не перевели.