У Франції прихильники жорсткого карантину побилися з поліцією [ Редактировать ]
Черговий сплеск коронавірусу у Франції, минулої доби там зафіксували понад 52 з половиною тисячі нових випадків. Це друге, після США, місце у світі за добовим приростом. Сьогодні в Парижі студенти вимагали більш жорстких карантинних заходів.
Учні однієї зі шкіл заблокували вхід до навчального закладу. Протистояння з поліцією переросло в сутички. Від 30 жовтня у Франції запровадили повторний локдаун, проте школи на дистанційне навчання не перевели.
по теме
Працівники розважальних та харчувальних закладів Миколаєва вийшли на протест під тамтешньою мерією. Чергове обурення викликали протиепідемічні обмеження у місті
Однак педагоги зізнаються: як би бездоганно вони не підготували матеріал, проконтролювати присутність учня на онлайн-уроці чи його поведінку вони не в змозі
Від початку епідемії в країні на COVID-19 захворіли понад 22 тисячі медиків. 212 померли. Найвразливіші з них - працівники швидкої. Адже бригади часто виїжджають на виклики, навіть не знаючи, чи є пацієнт носієм коронавірусу
Чергова хвиля ковіду накриває Черкащину з головою. Середня кількість захворюваності вже в п'ять разів перевищує норму. В лідерах за числом інфікованих - обласний центр
На урядовому засіданні розглянуть питання продовження режиму надзвичайної ситуації в Україні до кінця року через епідемію коронавірусу