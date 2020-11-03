Катастрофа рейсу МН17: у Нідерландах поновилися судові слухання [ Редактировать ]
А у Нідерландах поновилися слухання у справі про збиття малазійського боїнга. У графіку засідань заплановано, що до 5 листопада захист підозрюваного Олега Пулатова має викласти свої вимоги щодо розслідування. А наступного тижня обвинувачення повинно на них відреагувати.
Слухання відбуваються за відсутності всіх чотирьох звинувачуваних: трьох росіян - Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка.
Рейс МН17 малазійських авіаліній був збитий російськими військовими у небі над Донбасом у липні 2014. Тоді загинули громадяни 10 країн. Загалом 298 людей, усі, хто був на облавку.
по теме
Вихід Росії з консультацій щодо MH17 свідчить про її страх перед правдою, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови зі своїм нідерландським колегою Стефом Блоком
В Апеляційному суді Мілана сьогодні вирішальне засідання у справі Віталія Марківа. захист 31-річного бійця вимагає скасувати вирок суду першої інстанції та виправдати нацгвардійця
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
За минувшие сутки, 1 ноября, на Донбассе сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня
Вражені жорстокістю, люди гуртом прийшли на засідання суду - що каже живодер на своє виправдання?