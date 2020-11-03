Як до закриття шкіл ставляться в Україні вчителі та медики?

Закриття шкіл під час пандемії не ефективне і несе у собі більше шкоди, аніж користі - кажуть у всесвітній організації охорони здоров'я. Бо ж майже пів мільярда дітей у всьому світі не мали змоги навчатися, коли школи зачинилися на карантин. А як до закриття шкіл ставляться в Україні вчителі та медики - Олена Мендалюк питала.

У березні вчителі Дніпра налагодили систему дистанційного викладання. 10 тижнів уроки відбувалися онлайн. Використовували десятки мобільних додатків. Підлаштовували навчальну програму. Однак педагоги зізнаються: як би бездоганно вони не підготували матеріал, проконтролювати присутність учня на онлайн-уроці чи його поведінку вони не в змозі.

Інна Василюк, вчителька історії Дніпровської ЗОШ №1:

Якщо говорити про старші класи, то там по максимуму діти виходили на зв'язок. Якщо говорити про молодші класи, то були такі випадки коли батьки дитину відправляли до бабусі. Всі два місця дитина була відірвана від освітнього процесу.

Ганна Орел, вчителька математики та інформатики Дніпровської ЗОШ №1:

У нас є ще такі ситуації, коли не у всіх учнів на даний момент присутні гаджети, умови. Наприклад, щоб було зручно виконувати ці завдання.

Надолужувати пройдений матеріал, який діти вивчали дистанційно, все одно довелося. На це вчителі витратили місяць.

Ганна Орел, вчителька математики та інформатики Дніпровської ЗОШ №1:

Є учні, які під час дистанційного навчання взагалі підвищили свій рівень знань. Вони могли отримати доступ до багатьох дистанційних курсів. Якісь відео, онлайн-уроки всеукраїнські. Але є учні порівняно з цими де рівень знань за цей момент значно погіршився тому що вони не могли самоорганізуватися.

Проти закриття шкіл і медики. Кажуть, щоб навчальні заклади у період епідемії не ставали центром поширення коронавірусу, потрібно, щоб у школах повноцінно працювали медпункти.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова:

Дети остаются в медицинском плане без присмотра, заболеваемость распространяется, помощь не оказывается. А именно медик имеет полное право ставить диагнозы, приглашать консультанта и проводить какую-то медицинскую помощь.

Наразі в Україні школи працюють і далі, навіть у містах, які потрапили до червоної зони. На карантин закривають лише в разі, якщо на самоізоляцію йде більше ніж половина класів.